Шишкина отчиталась о доходе в 4,2 млн рублей

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" в парламенте Петербурга Марина Шишкина опубликовала свою декларацию об имуществе и доходах за 2022 год. Новое законодательство позволяет этого не делать.

Шишкина заработала 4,2 млн рублей. Годом раньше она сообщила о доходе в 2,6 млн рублей.

Имущество лидера фракции осталось прежним. Ей принадлежат четыре жилых дома и три земельных участка. В том числе два дома и один участок в Финляндии.

Супруг депутата отчитался о доходе в 5,6 млн рублей. Помимо совместной с Шишкиной собственности, он владеет двумя квартирами и долей в третьей, а также автомобилями KIA Sportage и Mercedes Benz GLE 350 D4MA.

Ранее свои декларации по собственной инициативе опубликовали спикер ЗакСа Александр Бельский, его однопартийцы из "Единой России" Денис Четырбок и Алексей Цивилев, оба члена фракции "Яблоко" Александр Шишлов и Борис Вишневский. Подробнее о доходах петербургских депутатов читайте в материале ЗАКС.Ру.