Росприроднадзор выявил свыше тридцати нарушений на свалке под Вырицей

Специалисты Росприроднадзора совместно с силовиками проинспектировали полигон "Монита" в Гатчинском районе Ленобласти и выявили на нем 33 экологических нарушения законодательства. Из этого результата глава ведомства Светлана Радионова сделала вывод, что неспроста долгое время попасть на территорию было затруднительно. Проверка, в частности, показала, что план рекультивации местности все еще не разработан, а почва чрезмерно загрязнена нитрат-ионом, азотом нитритов и цинком.

"Как и предполагали, собственникам было что скрывать — не зря они упорно препятствовали доступу наших инспекторов на объект", - написала чиновница в своем Telegram-канале.

Росприроднадзор намерен добиваться приостановки деятельности ООО "Монита" через суд.

На минувших выходных губернатор Александр Дрозденко, посетивший тлеющий полигон, пригрозил компании новым уголовным делом. Первое возбудили в марте по ч.1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, совершенное путем хранения и иного обращения химических веществ и отходов, с нарушением установленных правил, создавших угрозу причинения существенного вреда окружающей среде).

фото: Telegram-канал Александра Дрозденко (скриншот видео)