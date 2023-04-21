Русскому музею может грозить неустойка из-за сильно затянувшейся реставрации Михайловского замка

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал Русский музей в течение 5 лет закончить реставрационные работы в Михайловском замке. Иначе учреждению культуры предстоит выплачивать неустойку.

Как пишет "Деловой Петербург", музею необходимо завершить ремонт в течение 60 месяцев со дня вступления решения в законную силу. В случае, если это не будет сделано, то учреждение обязано будет выплачивать комитету по охране памятников (КГИОП) сначала 25 тысяч рублей неустойки, после чего по 30 тысяч рублей ежемесячно.

Реставрация Михайловского замка началась ещё в 1990-х. Часть работ завершили к празднованию 300-летия Северной столицы. Другой этап закончился в 2021 году: на тот момент сдали работы в парадных залах в юго–восточной части замка. В их числе: бывшие покои графа Кутайсова, директора Императорских театров Александра Нарышкина, Воскресенский зал, Большой тронный зал императора Павла I и галерея арабесок.

В редакции охранного обязательства от 2017 года, которое выдали музею, указывается, что все работы следовало завершить до апреля 2022 года. В июне специалисты КГИОП посетили замок и выявили "факт невыполнения работ по сохранению объекта". Осенью ведомство обратилось в суд, попросив обязать Русский музей "выполнить работы по реставрации объекта, а также обеспечить установку на объекте информационной надписи и обозначений".

В разговоре с "ДП" представитель Русского музея заявил, что решение Арбитражного суда может быть обжаловано. "В Михайловском замке проведён и продолжает проводиться значительный комплекс работ по реставрации и воссозданию интерьеров дворца", — заключили в учреждении.