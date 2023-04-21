Суд прекратил дело об ограничении семьи Маши Москалевой в родительских правах

Суд в Тульской области прекратил дело об ограничении семьи Маши Москалевой в родительских правах, рассказал "ОВД-Инфо"* адвокат Владимир Билиенко.

По словам защитника, сохранение за преследуемым уголовно отцом девочки Алексеем Москаленко родительских прав — "важная моральная победа".

До того как попасть в поле зрения правоохранителей, отец воспитывал Машу самостоятельно. Её мать Ольга Ситчихина не общалась с девочкой более семи лет. После того как в отношении Москалева возбудили уголовное дело о дискредитации армии (ст. 207.3 УК), его сначала отправили в СИЗО, а потом под домашний арест, а дочку поместили в приют.

В марте отца-одиночку приговорили к двум годам колонии, перед оглашением приговора он предпринял неудачную попытку побега и был задержан в Белоруссии.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов