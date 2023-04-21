В Духовном управлении мусульман насчитали 200 тысяч верующих, пришедших к Соборной мечети на Ураза-байрам

В нынешнем году вдвое увеличилось количество верующих, которые приняли участие в праздновании Ураза-байрама в Северной столице, подсчитали в Духовном управлении мусульман Северо-Запада.

Так, по данным религиозной инстанции, в Петербурге на праздник пришли 300 тысяч человек, 200 тысяч из которых встретили его у Соборной мечети на Петроградской стороне.

"К Мемориальной мечети им. Жафяр-Хазрат Пончаева, которая расположена в Приморском районе города, совершить праздничный намаз пришли около 110 тысяч, а в молельный дом на "Сенной" — порядка 45 тысяч правоверных мусульман, к молельному дому в Красном Селе — до 10 тысяч мусульман, а в молельный дом на улице Беринга — более 2,5 тысяч человек", — приводятся данные Духовного управления на его странице во "ВКонтакте".

В прошлом году, в Росгвардии насчитали более 160 тысяч человек, принявших участие в праздновании Ураза-байрама.

Добавим также, что из-за массового наплыва верующих в пятницу, 21 апреля, пришлось вносить коррективы в работу петербургского метро.