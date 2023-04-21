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В Петербурге ограничили вход в метро "Пионерская"

фото ЗакС политика В Петербурге ограничили вход в метро "Пионерская"

Петербургский метрополитен предупредил пассажиров об ограничении входа на станцию "Пионерская": данная мера принята ввиду увеличения пассажиропотока, информирует в пятницу, 21 апреля, пресс-служба городской подземки.

Граждан попросили по возможности пользоваться станциями, расположенными поблизости, - "Чёрной речкой" и "Удельной".

Отметим, что накануне по аналогичной причине закрывали на вход "Выборгскую". Мера принималась и сегодня.

Кроме того, из-за мусульманского праздника Ураза-байрам закрывалось ещё несколько станций метро.


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