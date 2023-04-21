После ухода Henkel из России за сотрудниками завода в Ленобласти сохранят рабочие места

Завод в Тосно Ленинградской области, ранее принадлежавший немецкому производителю бытовой химии Henkel, продолжит свою работу после ухода компании из РФ, с сохранением всего рабочего коллектива. Об этом сообщил зампред регионального правительства Дмитрий Ялов.

"Мы планируем продолжать активную работу с новым собственником и оказывать необходимые меры поддержки для того, чтобы развитие производства продолжалось. Рассчитываем, что сделка завершится в течение ближайшего времени", - приводит слова чиновника пресс-служба областной администрации.

Накануне компания объявила о заключении соглашения на сумму 54 млрд рублей с консорциумом российских инвесторов, куда входят Augment Investments, Kismet Capital Group и Elbrus Services.

Планы Henkel уйти с рынка озвучивались с прошлой весны. Зарплаты пообещали продолжать выплачивать 2,5 тысячам российских сотрудников. В России немецкая компания, в частности, производила чистящее средство "Пемолюкс" и клей "Момент".