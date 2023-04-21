Из-за рыжего дыма петербургские эсеры попросили проверить завод "Петросталь"

Петербургское отделение справедливороссов обеспокоилось свежими видеороликами в социальных сетях, на которых запечатлено облако ярко-рыжего дыма в небе над заводом "Петросталь". Лидер реготделения Надежда Тихонова официально обратилась к главе комитета по природопользованию Александру Герману с просьбой инициировать проверку деятельности металлургического производства.

По некоторым предположениям, как сообщает пресс-служба партийной ячейки, пугающего цвета дым может быть следствием превышения максимально допустимых концентраций диоксида азота. Оно на дочернем предприятии Кировского завода ранее уже фиксировалось.

Отметим, что рыжий дым, витающий над "Петросталью", в Петербурге за последние годы тоже наблюдают не впервые.