В ЗакСе пошутили о силовом перемещении памятников из Европы в Россию

Комитет по законодательству Заксобрания Петербурга 21 апреля одобрил проект поправок в федеральный закон о культуре, регламентирующий демонтаж и эвакуацию в Россию исторических и культурных ценностей, которым угрожает уничтожение.

В случае невозможности вывоза памятников предложено создавать их копии. Председатель комитета Всеволод Беликов ("Единая Россия"), представляя инициативу коллегам, привел в пример Ивангород, где установили памятник танку Т-34, аналогичный снесенному в эстонской Нарве.

Депутат от "Новых людей" Ольга Герасина попросила рассказать подробнее, каким образом предлагается осуществлять эвакуацию.

"Если мы предлагаем осуществить меры эвакуации, то какие? Методом переброски десанта что ли?" - спросила Герасина.

Полковник в отставке Беликов согласился, что могут быть и силовые методы. Но потом сказал, что пошутил.

"Правительство Российской Федерации включает в себя различные министерства, в том числе силовые. Если правительство определит, что будет осуществляться использование всех имеющихся ресурсов для вывоза, демонтажа и перенесения памятников на территорию Российской Федерации, то так тому и быть. Шучу", - сказал председатель комитета.

Он добавил, что предлагается оставить этот вопрос на усмотрение федерального правительства.

При голосовании за этот документ воздержались два депутата: Герасина и представитель КПРФ Александр Рассудов, который признался, что у него много вопросов к проекту.