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Новости 18:01

Депутаты Петербурга хотят "эвакуировать" российские памятники из-за границы

фото ЗакС политика Депутаты Петербурга хотят "эвакуировать" российские памятники из-за границы

Депутаты Законодательного собрания Петербурга предложили перевозить в страну "российские культурные и исторические ценности" из других государств, если там их хотят снести. Соответствующую законодательную инициативу об изменении федеральной нормы по основам законодательства России о культуре подготовили депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов, Константин Чебыкин, Вера Сергеева и представитель "Справедливой России – За правду" Александр Новиков. Документ опубликован в базе законопроектов городского парламента.

"В случае возникновения угрозы повреждения или уничтожения российских культурных и исторических ценностей за пределами Российской Федерации государством предпринимаются меры по их демонтажу и эвакуации на Родину", - сказано в законодательной инициативе.

Если ценность невозможно эвакуировать, то ее надо восстановить в России, следует из документа. Там же сказано, что порядок перевозки или реконструкции должно определить правительство РФ.

В материалах к законодательной инициативе авторы отметили, что с августа 2022 года в странах Евросоюза сносят советские памятники. В Хельсинки демонтировали скульптуру "Мир во всем мире", в Риге — памятник освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, привели пример депутаты. В Польше власти намерены снести 60 советских монументов, добавили авторы документа. 

Эту законодательную инициативу Беликов анонсировал в январе 2023 году в интервью "Парламентской газете". Идею об эвакуации памятников он назвал своевременной, а в качестве примера привел восстановление в Ивангороде памятника танку Т-34, который снесли в эстонской Нарве. 

София Саттарова / Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"


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