Депутат ЗакСа Зинчук отчитался о своих расходах

Член фракции КПРФ в Законодательном собрании Петербурга Алексей Зинчук, несмотря на возможность не публиковать ежегодную декларацию, решил проявить максимальную открытость и отчитался не только о годовом заработке, но и о своих расходах. Среди трат, например, 19 тысяч рублей на одежду и обувь и 5,9 тысяч на оплату "Подорожника". Отчет опубликован в социальных сетях депутата.

Всего за 2022 год Зинчук заработал 2,7 млн рублей, а его супруга — 563 тысячи рублей. Вместе они владеют двумя квартирами целиком и еще долей в квартире площадью 49 кв. м. В семейном автопарке: Ford Focus 3 2014 года и Jeep Compass 2010 года.

Самой затратной строкой расходов в 2022 году стала выплата потребительского кредита, который Зинчук оформил для избирательной кампании. Сумма выплат составила 884 тысячи рублей. На втором месте — покупка цветов в рамках депутатской деятельности — 116 тысяч рублей. Значительная часть расходов связана с благотворительной деятельностью. Например, на корм для животных из приюта Зинчук потратил 20 тысяч рублей. Еще 45 тысяч рублей ушли на поддержку избирателей в трудной жизненной ситуации. За 41 тысячу рублей Зинчук приобрел аудиосистему в детский дом.

Из личных расходов — почти 50 тысяч рублей на уход за домашними питомцами и 97 тысяч рублей на оплату ЖКУ. Меньше всего Зинчук потратил на одежду — всего 19 тысяч рублей на одежду и обувь. На продукты, кафе, обеды, лекарства и прочие траты у парламентария ушло более 535 тысяч рублей.

Напомним, теперь декларации народных избранников публикуются в обобщенном формате, из которых невозможно определить доход конкретного депутата. Подробнее о том, как отчитались члены петербургского парламента — читайте в материале ЗАКС.Ру.

Константин Леньков