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Новости 17:12

Петербургских чиновников обязали привести в порядок сквер на Лиговке

фото ЗакС политика Петербургских чиновников обязали привести в порядок сквер на Лиговке

Суд в Петербурге удовлетворил иск КГИОП, который потребовал отремонтировать безымянный дом, расположенный на Расстанной улице по соседству с бывшим Николаевским домом призрения. Об этом сообщает издание "Канонер".

Выполнять решение суда придется другому подразделению Смольного, комитету по благоустройству, который уже запросил из городского бюджета средства на работы.

На то, чтобы вернуть зеленой зоне и ее полуразрушенной ограде приличный вид, у комблага будет пять лет. Зампред комитета Лариса Канунникова допустила, что работы в сквере, существующем с 1830-х годов, могут стартовать в следующем году.


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