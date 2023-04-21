Миронов хочет ужесточить закон, регламентирующий обращение с бродячими собаками

Лидер справедливороссов Сергей Миронов отреагировал на новые случаи нападений бродячих собак на людей, в том числе несовершеннолетних, имевших место в Оренбурге и Чите. Из череды происшествий политик сделал вывод, что действующее законодательство в части ответственного обращения с животными требует корректировки.

"После гибели ребенка власти Оренбурга заявляют, что агрессивных собак, на которых и до трагедии неоднократно жаловались жители, "биркуют" и вернут на те же улицы, якобы к этому их обязывает несовершенный закон. Это значит, что чиновники как не собирались, так и не собираются этот закон выполнять", - поделился он своими соображениями через персональную пресс-службу.

По мнению Миронова, следует ужесточать ответственность должностных лиц за несоблюдение закона, а также внедрять программы бесплатного чипирования и стерилизации животных. Лидер партии отметил при этом, что в Петербурге проблемы в "его родном" Петербурге не существует вовсе.

Ранее спецпредставитель президента Сергей Иванов предложил "гуманное умертвление" бездомных собак, которых не забирают из приютов и потому возвращают на предыдущее место обитания.