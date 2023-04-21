Христо Грозева* и Эльвиру Вихареву** признали иноагентами

Министерство юстиции вечером 21 апреля расширило единый список иноагентов новыми физическими и юрридическими лицами.

Статус иноагента присвоили журналисту-расследователю Христо Грозеву*, заочно арестованному в тот же день Лефортовским судом, а также политику Эльвире Вихаревой** и карельской журналистке Наталье Севец-Ермолиной***.

О Грозеве* на сайте Минюста говорится, что он "распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях".

Стало больше иноагентов и среди юридических лиц: новый статус достался некоммерческому адвокатскому объединению "Школа призывника"**** и медиапроекту "Адвокатская улица"*****.

*Минюст внес Христо Грозева в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Эльвиру Вихареву в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Наталью Севец-Ермолину в единый реестр иноагентов

****Минюст внес "Школу призывника" в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес "Адвокатскую улицу" в единый реестр иноагентов