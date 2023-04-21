В Москве заочно арестовали журналиста-расследователя Христо Грозева

Лефортовский суд Москвы заочно арестовал болгарского журналиста-расследователя Христо Грозева, возглавляющего проект Bellingcat*, на два месяца, передает "Интерфакс".

Его преследуют по делу о незаконном пересечении границы (ч. 1 ст. 322 УК). Максимальная санкция по избранной статье предусматривает два года лишения свободы. Подробности дела не сообщаются, заседание проходило в закрытом режиме.

Грозева объявили в розыск в конце декабря. Ранее в медиа также появлялась информация о возможном заведении на журналиста дела о фейках про российскую армию (207.3 УК). Наконец, прошлым летом ФСБ обвинила болгарина в попытке угона российских военных самолетов.

*Минюст внес Bellingcat в единый реестр иноагентов; Генпрокуратура объявила Bellingcat нежелательной в РФ организацией