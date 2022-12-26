МВД объявило Христо Грозева в розыск

Министерство внутренних дел объявило в федеральный розыск журналиста Bellingcat* Христо Грозева, обратила 26 декабря внимание "Медиазона"**.

"Разыскивается по статье УК", — говорится в карточке розыска без указания того, какая именно статья вменяется журналисту.

В конце июля ФСБ обвинила Грозева том, что он якобы участвовал в попытке угона российских боевых самолетов. В частности, расследователь будто бы подыскал двух девушек-курьеров для участия в схеме по передаче денег летчику за угон самолета. Сам Грозев предъявленные обвинения отрицал и говорил, что лишь снимал документальный фильм о противоборстве ФСБ и украинских спецслужб.

Сегодня же МВД объявило в розыск предпринимателя Дмитрия Давыдова***, известного благодаря рекламе "20 идей по развитию России".

*Минюст внёс Bellingcat в реестр иностранных агентов, также организация признана Генпрокуратурой нежелательной в России

**Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Дмитрия Давыдова в единый реестр иноагентов