Автора "20 идей по развитию России" объявили в федеральный розыск

Предприниматель Дмитрий Давыдов*, известный своими широко рекламировавшимися "20 идеями по развитию России", оказался в базе разыскиваемых лиц МВД. На это обратило внимание издание "Верстка". В карточке с его фотографией не указывается, по какой именно статье Уголовного кодекса его ищут, зато указано, что бизнесмену 41 год и что он родился в Казахстане.

В середине месяца Давыдова* признали иностранным агентом. Уже спустя несколько часов реклама его проекта стала исчезать с информационных ресурсов. Продвигали его "20 идей" с начала 2021 года в том числе государственные медиа. Предприниматель провозглашал ориентацию на опыт Сингапура и ОАЭ.

*Минюст внес Дмитрия Давыдова в единый реестр иноагентов