В Москве по делу о госизмене арестовали бывшего сотрудника оружейного завода

Столичные правоохранители предъявили обвинение бывшему сотруднику оружейного завода "Промтехнология" Дмитрию Киче, который проходит по делу о государственной измене (ст. 275 УК). Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, фигурант уже был арестован, а накануне Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следователей ФСБ о продлении ареста еще на два месяца. До заключения под стражу Кича занимал должность замначальника испытательной лаборатории завода.

Поскольку материалы дела засекречены, суть обвинения журналистам не раскрывают. Завод "Промтехнология" производит охотничьи и спортивные винтовки марки ORSIS.

Отметим, что на текущей неделе депутаты Госдумы поддержали поправки в законодательство, предусматривающие пожизненное заключение для осужденных за госизмену. На сегодняшний день максимальное наказание по этой статье составляет двадцать лет лишения свободы.