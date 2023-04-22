В России могут запретить продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года

Общественная палата РФ подготовила для правительства, Госдумы и Совфеда рекомендации, касающиеся правил реализации крепких алкогольных напитков. По мнению авторов инициативы, о которой пишут "Известия", товары из этой категории следует продавать только россиянам старше 21 года. Речь идет о напитках крепче 16,5%.

Вводить новые ограничения предлагают не одномоментно. Глава комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко поместил инициативу в контекст обсуждаемых нововведений для военнообязанных.

"Я бы предложил связать возраст продажи алкоголя с 21 года с повышением призывного возраста. Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно. Ограничение должно вводиться поэтапно — с указанием определенных годов рождения потенциальных покупателей", - рассказал он.

По словам Рыбальченко, с принятием поправок потеряет актуальность распространенная жалоба, согласно которой молодым доверяют автомат, но не разрешают алкоголь.

С 2021 года в России резко стало расти потребление спиртного. В предыдущие пятнадцать лет оно, наоборот, плавно снижалось.

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