ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:40

В России могут запретить продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года

фото ЗакС политика В России могут запретить продажу крепкого алкоголя лицам младше 21 года

Общественная палата РФ подготовила для правительства, Госдумы и Совфеда рекомендации, касающиеся правил реализации крепких алкогольных напитков. По мнению авторов инициативы, о которой пишут "Известия", товары из этой категории следует продавать только россиянам старше 21 года. Речь идет о напитках крепче 16,5%.

Вводить новые ограничения предлагают не одномоментно. Глава комиссии ОП по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко поместил инициативу в контекст обсуждаемых нововведений для военнообязанных.

"Я бы предложил связать возраст продажи алкоголя с 21 года с повышением призывного возраста. Запрет можно было бы вводить не одномоментно, а постепенно. Ограничение должно вводиться поэтапно — с указанием определенных годов рождения потенциальных покупателей", - рассказал он.

По словам Рыбальченко, с принятием поправок потеряет актуальность распространенная жалоба, согласно которой молодым доверяют автомат, но не разрешают алкоголь.

С 2021 года в России резко стало расти потребление спиртного. В предыдущие пятнадцать лет оно, наоборот, плавно снижалось.

фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости22 апреля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама