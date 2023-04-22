В Смольном рассказали о темпах и объемах весенней уборки улиц

В Петербурге продолжается месячник благоустройства, в рамках которого, в том числе, улицы очищают от пыли, грязи и смета. По официальным данным Смольного, за прошедшую неделю с тротуаров и проезжей части собрали 2800 тонн смета и 830 кубометров отходов.

Чиновники подсчитали, что в среднем в сутки на уборку дорог уходит 10 тысяч кубометров воды.

На уходящей неделе активисты, поставившие качество весенней уборки под сомнение, самостоятельно попытались оценить уровень загрязненности дорог. На одной из улиц Петроградской стороны, согласно их замерам, предельно допустимый показатель загрязненности был превышен в 35 раз.

фото: Правительство Санкт-Петербурга / Telegram