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Новости 17:12

В Петербурге задержали иностранку, находящуюся в межгосударственном розыске

фото ЗакС политика В Петербурге задержали иностранку, находящуюся в межгосударственном розыске

Петербургские правоохранители задержали женщину, объявленную Таджикистаном в межгосударственный розыск, о чем сообщает пресс-служба регионального главка МВД. 45-летнюю фигурантку экономического дела силовики остановили на улице Моисеенко в центре города.

На родине задержанной инкриминируют несколько эпизодов мошенничества: согласно материалам дела, женщина брала деньги и иные ценности за помощь в предоставлении недвижимости. Ее обещания были заведомо неисполнимыми.

За задержанием последовало заключение под стражу. Силовиков в Душанбе уведомили о поимке предполагаемой злоумышленницы.


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