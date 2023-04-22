В Петербурге задержали иностранку, находящуюся в межгосударственном розыске

Петербургские правоохранители задержали женщину, объявленную Таджикистаном в межгосударственный розыск, о чем сообщает пресс-служба регионального главка МВД. 45-летнюю фигурантку экономического дела силовики остановили на улице Моисеенко в центре города.

На родине задержанной инкриминируют несколько эпизодов мошенничества: согласно материалам дела, женщина брала деньги и иные ценности за помощь в предоставлении недвижимости. Ее обещания были заведомо неисполнимыми.

За задержанием последовало заключение под стражу. Силовиков в Душанбе уведомили о поимке предполагаемой злоумышленницы.