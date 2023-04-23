Силовики сорвали петербургский концерт рэпера Scally Milano

Петербургские правоохранители сорвали концерт рэпера Scally Milano, который проходил минувшим вечером, 22 апреля, в клубе "Гигант Холл".

Сразу после первого исполненного трека на сцене появились люди в масках, которые представились полицейскими, и потребовали от собравшихся покинуть зал.

В СМИ, как пишет "Деловой Петербург", называли различные версии произошедшего: якобы зрители - в том числе несовершеннолетние - употребляли наркотики, а само мероприятие было несанкционированным. Кроме того, активно тиражировалась версия о якобы смерти одной из посетительниц, которая впоследствии не подтвердилась.

"Фонтанка" сообщает, что на рэпера пожаловались родители несовершеннолетних посетителей.

Впоследствии глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина известила, что намерена "добиваться привлечения к ответственности исполнителя за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков".