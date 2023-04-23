Для фигуранта дела о дискредитации армии Москалева потребовали ужесточить наказание

Прокуратура потребовала ужесточения наказания для жителя Тульской области Алексея Москалева по делу о дискредитации армии (ст. 207.3 УК), передаёт "ОВД-Инфо"*.

По версии гособвинителя, мужчина совершил преступление в период "вооруженного конфликта", поэтому кроме основного наказания в виде двух лет тюрьмы ему следует запретить на протяжении трёх лет администрировать интернет-ресурсы.

Также в разбирательстве по делу Москалева появился второй адвокат Ростислав Куликов. Он признаёт вину мужчины в инкриминируемом правонарушении и требует избрать ему наказание, не связанное с лишением свободы.

"Если при непризнании вины подзащитным адвокат просит назначить подзащитному наказание, пусть даже и не связанное с лишением свободы, он совершает тягчайший дисциплинарный проступок, граничащий с преступлением", — высказался о позиции Куликова адвокат Москалева Алексей Билиенко.

Билиенко подал жалобы на представления прокурора и второго адвоката. Он уверен в невиновности своего подзащитного и требует вынести оправдательный приговор.

Отметим, что на данный момент неизвестно местонахождение Алексея Москалева после его этапа из СИЗО Белоруссии.

Ранее суд прекратил дело об ограничении семьи Маши Москалевой, дочки осуждённого, в родительских правах.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов