Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму проект о штрафах за рекламу сексуальных услуг

Депутаты петербургского ЗакСа внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект о штрафах за рекламу сексуальных услуг, следует из электронной базы российского парламента. Авторы предложили дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 14.3.2, предусматривающей наказание за распространение соответствующей рекламы в общественных местах.

Законотворцы полагают нужным установить наказание за распространение рекламы, "в том числе содержащей скрытое предложение сексуальных услуг, с указанием контактных телефонов и (или) иной контактной информации". Нарушителей из числа обычных граждан предлагают штрафовать на сумму от 25 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц предусмотрены штрафы в размере 50-100 тысяч рублей, а для юрлиц — от ста тысяч до полумиллиона рублей.

В пояснительной записке авторы указали, что сейчас в Петербурге можно наблюдать листовки с рекламой сексуальных услуг на остановках, стенах зданий, водосточных трубах и прочих элементах инфраструктуры, что негативно сказывается на облике города. При этом сами объявления зачастую носят завуалированный характер, а распространители подобной рекламы "не ограничиваются одним или несколькими объявлениями", покрывая листовками значительные площади доступных поверхностей на улицах города.

Месяцем ранее петербургский ЗакС внес на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете рекламы сексуальных услуг. Инициатива предполагает поправки к закону "О рекламе", авторы считают ее актуальной не только для Северной столицы и Ленобласти, но и для других регионов России.