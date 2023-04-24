Памфилова обвинила Запад в намерении сорвать выборы президента России в следующем году

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила 24 апреля о том, что страны Запада якобы намерены помешать проведению выборов президента России в 2024 году. По ее мнению, зарубежные государства уже начали работу на этом направлении.

"Мы понимаем, что на выборы президента России сейчас уже работают, на то, чтобы их снести просто. Огромные средства выделены западными странами, в первую очередь Штатами", — приводит ТАСС заявление Памфиловой, сделанное в ходе встречи со студентами в Хабаровске.

Глава ЦИК полагает, что предстоящие выборы станут отнюдь не рядовым событием. "Это вопрос, я бы сказала так, не только мировоззренческий, но это и вопрос смены эпох", — поделилась взглядами она.

Также на встрече со студентами Памфилова высказалась об использовании дистанционного электронного голосования на предстоящих выборах президента. По ее словам, ДЭГ в 2024 году будет применяться лишь в тех регионах, где уже использовалось ранее.

Ранее Памфилова обвиняла Запад в попытках дискредитировать выборы в России, намеченные на сентябрь 2023 года.

Фото: Telegram "ЦИК России"