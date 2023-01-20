Памфилова пожаловалась на происки Запада в связи с предстоящими выборами

На Западе уже сейчас целенаправленно готовятся дискредитировать предстоящие выборы в России, заявила 20 января председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. По ее мнению, целью неких недругов стоит раскол общества изнутри в связи с электоральными процедурами.

"У нас есть информация, как ребята готовятся за рубежом, и те, кто здесь, так называемые "спящие", которые далеко они не спящие, — уже работают [по дискредитации выборов]", — приводит слова Памфиловой РИА "Новости".

При этом глава ЦИК заявила, что возглавляемая ею комиссия стремится работать на опережение и пытается прогнозировать, каких ударов и в какое время следует ждать.

Единый день голосования в 2023 году состоится в России 10 сентября. По данным на конец 2022 года, в этот день ожидается свыше четырех тысяч избирательных кампаний в различных регионах России.

Сегодня же Памфилова сообщила о начале подготовки к выборам президента в 2024 году и поведала об удалении четырех иноагентов из состава избирательных комиссий.

Ранее глава Центризбиркома уже выступала с обвинениями в адрес западных стран. В сентябре прошлого года она обвинила их в насаждении идеи фальсифицированности российских выборов. Подобная идея, по словам Памфиловой, якобы внедрялась в умы соотечественников с момента исчезновения СССР с карты мира для того, чтобы в дальнейшем обеспечить развал России.

Фото: Telegram "ЦИК России"