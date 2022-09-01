Памфилова обвинила страны Запада в "насаждении" идеи о фальсификации российских выборов

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила в эфире радио "Комсомольская правда" о том, что западные страны якобы сознательно и на протяжении многих лет насаждали идею фальсифицированности российских выборов.

"Насаждалось много лет, что выборы у нас сфальсифицированы. Придя в эту систему, надо было ее кардинально менять. И мы вывели ее на такой уровень прозрачности, что вот то, что раньше было тайной, сейчас становится явным. Мы шаг за шагом меняем систему", — заявила глава ЦИК.

По версии Памфиловой, такое мнение будто бы внедрялось с момента развала СССР с целью развалить Россию.

Попутно глава ЦИК высказалась и об артистах, раскритиковавших спецоперацию на Украине. Их она назвала "оборотнями" и предложила отказаться от покупки билетов на устраиваемые ими концерты.

"Может быть, не покупай билет на концерт какого-нибудь "оборотня", который вчера жил-жил прекрасно здесь, был артистом каким-то, греб деньги, зарабатывал, а завтра стало выгоднее — облил Россию грязью", — цитирует Памфилову РИА "Новости".

На прошлой неделе Центризбирком принял решение о включении гимна России на избирательных участках в ходе выборов 11 сентября. Комментируя решение, Памфилова рассказала о "чувстве любви к нашей матушке России" и гордости за страну, возникающих при прослушивании государственного гимна.