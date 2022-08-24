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Выборы - 2022

Новости 12:40

ЦИК рекомендовал включать гимн России при открытии избирательных участков

фото ЗакС политика ЦИК рекомендовал включать гимн России при открытии избирательных участков

Центральная избирательная комиссия на заседании 24 августа приняла решение об исполнении гимна России во время открытия избирательных участков. Центризбирком рекомендовал нижестоящим комиссиям включать композицию "в целях создания торжественной атмосферы" и чтобы "подчеркнуть особую значимость волеизъявления", отметила председатель ЦИК Элла Памфилова. Она заявила, что Центральная избирательная комиссия давно слушает гимн России перед началом дня голосования.

- Слушая и исполняя государственный гимн, мы еще в большей степени испытываем чувство любви к нашей матушке России, гордость за нашу страну, волнение от осознания принадлежности к ней и, самое главное, ответственности за ее судьбу, - сказала глава ЦИК. 

Памфилова подчеркнула, что это рекомендательный характер. По ее словам, эту идею поддерживают и многие избиратели, которые присылают обращения в Центризбирком. 

Глава ЦИК добавила, что именно сейчас принять такое решение стоит из-за того, что Россия "находится не в простой ситуации". 

- Это повод лишний раз подчеркнуть и высказать свою поддержку и желание сделать все возможное, чтобы наша страна была сильной, процветающей и мощной для каждого ее жителя. <...> Сейчас гимн наполняется нашими мыслями, чувствами ещё в большей степени, как-то способствует большей зрелости нашей души, формированию более высокого духа и единению, - сказала Памфилова. 

Она рассказала, что сейчас прослушивание гимна для нее сравнимо с его восприятием в детстве: "мурашки по коже" и "весь поднимаешься". 

Напомним, в 2022 году единый день голосования назначен на 11 сентября. В Петербурге в этот день пройдут дополнительные выборы в 17 муниципальных образованиях. 

София Саттарова


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