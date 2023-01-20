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Новости 12:59

Памфилова сообщила о выявлении четырёх иноагентов в рядах избирательных комиссий

фото ЗакС политика Памфилова сообщила о выявлении четырёх иноагентов в рядах избирательных комиссий

Руководитель ЦИК Элла Памфилова известила, что после выхода закона об иностранных агентах в рядах региональных избиркомов по всей России было выявлено четыре человека, подпадающих под действие данного законодательства, передаёт РИА Новости.

"У нас членами комиссий не могут быть люди с двойным гражданством, так же, как и иноагенты. Как только вышел закон, мы сразу провели работу, выявили у себя четыре иноагента из всех почти 900 тысяч членов комиссий. Их полномочия прекращены", - сообщила Памфилова журналистам.

Начиная с 1 декабря 2022 года в России действует закон о контроле за деятельностью иностранных агентов, подписанный президентом Владимиром Путиным в середине лета. В конце года Путин подписал изменения в Уголовный кодекс и поправки в Кодекс об административных правонарушения, касающиеся иностранных агентов.


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