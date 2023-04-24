"Единая Россия" намерена использовать нейросети в ходе выборов

На предстоящих в сентябре 2023 года региональных выборах "Единая Россия" рассчитывает прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, сообщил РБК замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. Единоросс выразил мнение, что в нынешних реалиях отказ от использования нейросетей чреват для политиков поражением.

По словам Перминова, единороссы рассчитывают использовать искусственный интеллект для составления прогнозов и аналитики, а также для составления творческих "подсказок" и генерации изображений и видеороликов. Применение нейросетей позволит партии добиться привлечения новых сторонников и будет способствовать презентации планов "Единой России", добавил он.

При этом единороссы планируют обратиться как к зарубежным разработкам, таким как ChatGPT или Midjourney, так и к отечественным, наподобие нейросети Kandinsky от "Сбера", продолжил Перминов. Согласно его заявлению, к настоящему времени партия достигла договоренностей с российскими разработчиками об использовании их нейросетей в ходе выборов.

"Первые эксперименты поставим уже в этом политическом сезоне", — пообещал единоросс. При этом он добавил, что искусственный интеллект будет использоваться лишь в качестве "подспорья" в ходе избирательных кампаний в регионах.

В понедельник глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что страны Запада якобы планируют сорвать проведение президентских выборов в России в 2024 году.