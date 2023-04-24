Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев стал фигурантом дела из-за оскорбления силовика

Лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти, информирует портал NGS.RU, ссылаясь на собственные источники.

По словам собеседника издания, разбирательство инициировала полиция Новосибирска после того, как во время своего концертного визита Кортнев неподобающим образом повёл себя с силовиком.

В беседе с ТАСС музыкант заявил, что считает своё преследование "абсолютно незаслуженным".

14 февраля на площадке новосибирского Академгородка планировался творческий вечер Алексея Кортнева и Дмитрия Чувелева. Мероприятие в итоге было сорвано: сначала на месте пропал свет, после чего и зале появились силовики и пожарные.

В этот момент, как рассказывают очевидцы, Кортнев показал полицейскому неприличный жест, что послужило поводом для задержания. После этого он рассказывал, что ушёл из отдела без протокола.

Фото: Telegram-канал группы "Несчастный случай"