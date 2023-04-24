"Большего я не хотел бы говорить": Песков признал участие сына в СВО

Кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков подтвердил участие своего сына Николая в военной спецоперации (СВО) в составе ЧВК "Вагнер", передаёт в понедельник, 24 апреля, ТАСС.

"Сейчас он принял такое решение. Он взрослый человек. Да, действительно он принимал участие в специальной военной операции. Большего я не хотел бы говорить, это не имеет отношения к моей работе", — высказался чиновник, отвечая на вопрос о службе сына в ЧВК.

О своём участии в СВО Песков-младший рассказал в интервью "Комсомольской правде". Связать его с ЧВК он попросил отца. Впоследствии информацию об этом подтвердил сам руководитель "Вагнера" Евгений Пригожин.