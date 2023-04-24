ТАСС: Упавший в Подмосковье беспилотник разведывательно-ударного типа, произведён на Украине

Утром в понедельник, 24 апреля, на территории лесополосы Богородского округа Подмосковья обнаружили упавший БПЛА. По информации ТАСС, он был произведён на Украине.

"По предварительным данным, найденный беспилотник самолетного типа разведывательно-ударный, вес до 90 кг. Он украинского производства и разработки, может пролететь до 900 км", — поделился собеседник агентства.

По сведениям RT, аппарат упал ввиду нехватки топлива. Длина БПЛА — порядка 3 метров, номерных знаков не установлено. В баке у беспилотника якобы находился пластид.

Ранее ТАСС также сообщал о якобы заложенной в аппарат взрывчатке, однако РИА Новости писало, что никаких боеприпасов на нём установлено не было.