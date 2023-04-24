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Установлены предварительные причины гибели пациентов петербургского ПНИ № 10

фото ЗакС политика Установлены предварительные причины гибели пациентов петербургского ПНИ № 10

Специалистам удалось установить предварительные причины гибели пациентов петербургского психоневрологического интерната № 10 на улице Коллонтай, передаёт в понедельник, 24 апреля, 78.ru.

Так, предварительно установлено, что трое пациентов умерли вследствие отёка мозга, ещё двое — на фоне прогрессирующей дыхательной недостаточности, и, наконец, ещё один подопечный ПНИ скончался в результате полиорганной недостаточности.

Издание информирует, что пятеро пациентов последние часы жизни провели в Александровской больнице, а ещё один умер в инфекционной больнице им. Боткина. Кроме того, сообщается, что у троих погибших пациентов ПНИ был дефицит массы тела.

Ранее региональное управление Следственного комитета по Петербургу подтвердило гибель шести постояльцев ПНИ № 10.


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