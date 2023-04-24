Депутат Шаргунов предложил приостанавливать действие решения призывной комиссии до решения суда

Депутат Сергей Шаргунов (КПРФ) представил 24 апреля на рассмотрение Госдумы поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе", следует из электронной базы нижней палаты парламента. Автор проекта считает нужным возвратить норму о приостановке действия решения призывной комиссии, оспариваемого в суде, вплоть до вступления в силу судебного решения.

Как пишет Шаргунов в пояснительной записке к проекту, указанная им норма прежде содержалась в законе, но позже была из него исключена.

"В настоящий момент введение механизма обязательного приостановления решения призывной комиссии до вступления в силу решения суда является необходимым условием для обеспечения прав и законных интересов граждан", — полагает законотворец.

Депутат отметил, что зачастую призывники оспаривают решение комиссии в суде из-за ошибок при определении категории годности к военной службе. Возвращение нормы о приостановке действия решения комиссии позволит сберечь здоровье и жизнь призывников, а также "избежать ситуаций, когда в условиях военной подготовки военнослужащий становится обузой для сослуживцев", полагает он.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин поддержал идею о выравнивании денежного довольствия для всех военнослужащих, участвующих в СВО.

Фото: duma.gov.ru