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Депутат Шаргунов предложил приостанавливать действие решения призывной комиссии до решения суда

фото ЗакС политика Депутат Шаргунов предложил приостанавливать действие решения призывной комиссии до решения суда

Депутат Сергей Шаргунов (КПРФ) представил 24 апреля на рассмотрение Госдумы поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе", следует из электронной базы нижней палаты парламента. Автор проекта считает нужным возвратить норму о приостановке действия решения призывной комиссии, оспариваемого в суде, вплоть до вступления в силу судебного решения.

Как пишет Шаргунов в пояснительной записке к проекту, указанная им норма прежде содержалась в законе, но позже была из него исключена.

"В настоящий момент введение механизма обязательного приостановления решения призывной комиссии до вступления в силу решения суда является необходимым условием для обеспечения прав и законных интересов граждан", — полагает законотворец.

Депутат отметил, что зачастую призывники оспаривают решение комиссии в суде из-за ошибок при определении категории годности к военной службе. Возвращение нормы о приостановке действия решения комиссии позволит сберечь здоровье и жизнь призывников, а также "избежать ситуаций, когда в условиях военной подготовки военнослужащий становится обузой для сослуживцев", полагает он.

Ранее в понедельник президент Владимир Путин поддержал идею о выравнивании денежного довольствия для всех военнослужащих, участвующих в СВО.

Фото: duma.gov.ru


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