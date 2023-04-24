На петербургского экс-кандидата в мундепы составили протокол о дискредитации армии

В Василеостровский районный суд Петербурга 24 апреля поступили материалы административного дела на предпринимателя Василия Шевченко, участника муниципальных выборов 2014 и 2019 года. Его обвиняют в дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП). Ему может грозить штраф до 50 тысяч рублей.

В разговоре с ЗАКС.Ру Шевченко предположил, что это может быть связано с его публикациями на личной странице во "ВКонтакте". Какой именно пост мог заинтересовать силовиков — он не знает. С недавних пор предприниматель закрыл свою страницу от посторонних, но не собирается прекращать отстаивать свою гражданскую позицию.

- В моих высказываниях транслируется мое видение нормального государства, основанного на демократических ценностях. Порой эти высказывания плохо согласуются с проводимой сегодня политикой. Однако я не считаю, что каким-то образом дискредитировал армию РФ, - рассказал Шевченко.

Дата заседания еще не определена, также не указано имя судьи, который будет рассматривать административное дело. По статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП) предусмотрен штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Шевченко дважды участвовал в муниципальных выборах в Петербурге. Оба раза в качестве самовыдвиженца. В 2014 году он баллотировался в совет МО "Васильевский". В 2019 году пытался стать депутатом МО "Остров Декабристов", но получил отказ в регистрации. Экс-кандидат уточнил, что ИКМО отклонил его кандидатуру из-за того, что шапка подписных листов была заполнена не от руки.

Напомним, недавно административное дело по статье о дискредитации завели на правозащитника Динара Идрисова из-за постов во "ВКонтакте" годичной давности. Материалы дела рассматривают в Невском районном суде.

Константин Леньков