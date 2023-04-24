Песков назвал Путина "мегаактивным" президентом и заявил, что у него нет двойников

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал "враньем" слухи о существовании двойников главы государства, а также то, что тот якобы "сидит в бункере". По его отзывам, Владимир Путин — "мегаактивный" президент, за которым якобы никто не поспевает.

"Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере. Еще одно вранье. Вы видите, какой у нас президент. Он, собственно, как был, так и есть мегаактивный", — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные в ходе выступления на марафоне "Знание. Первые".

Отдельно пресс-секретарь заявил, что "в простонародье" бункером именуется координационно-аналитический центр кабинета министров. "Это феноменальное высокотехнологичное пространство, где правительство в режиме живого времени видит все, что происходит в нашей стране. <...> Вот это называется бункер в простонародье, такой у нас бункер", — объявил он.

Ранее в понедельник Песков подтвердил, что его сын Николай участвовал в спецоперации. При этом он не стал распространяться о том, как это происходило, сославшись на то, что это не имеет отношения к его работе.