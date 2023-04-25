Памфилова: Центризбирком противостоит попыткам дискредитировать выборы из-за рубежа

Центральная избирательная комиссия противостоит попыткам недружественных стран дискредитировать выборы в России, заявила 25 апреля глава ЦИК Элла Памфилова в ходе первого Дальневосточного электорального форума в Хабаровске. При этом она похвалила российскую систему контроля выборов за ее прозрачность, передает ТАСС.

"Не только мы готовимся к выборам, но готовятся к выборам и наши недруги, которые нацелены выборы если не снести, то дискредитировать полномасштабно", — объявила председатель ЦИК, высказав предположение, что при этом "все средства будут пущены в ход". По словам Памфиловой, Центризбирком пытается спрогнозировать, каких именно способов дискредитации выборов следует ожидать.

В то же время в России имеется "четырехступенчатая система контроля" за выборами, что делает ее прозрачной и позволяет участникам выборов доверять их результатам, уверена Памфилова. "Это залог того, что у наших недругов есть меньше возможностей дестабилизировать ситуацию, выводить людей на улицы под предлогом, скажем, фальсификаций на выборах и так далее", — предположила она.

При этом Памфилова не преминула раскритиковать страны Запада, объявив их систему выборов деградировавшей из-за непрозрачности. "У них практически нет института наблюдения: а зачем, мы и так доверяем. То есть когда-то сложилось доверие, вот оно как данность, пусть оно будет так. А у них в отличие от нас [голоса] считают органы исполнительной власти", — цитирует слова председателя Центризбиркома ТАСС.

Днем ранее Памфилова говорила о том, что страны Запада якобы планируют сорвать выборы президента России, намеченные на 2024 год.

Фото: Telegram-канал "ЦИК России"