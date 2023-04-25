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Новости 11:07

Медведев объявил ядерное оружие российской скрепой

фото ЗакС политика Медведев объявил ядерное оружие российской скрепой

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев позитивно оценил роль ядерного оружия для существования России и охарактеризовал его как "ту самую скрепу, которая собирает государство". Заявление прозвучало в ходе выступления экс-президента на марафоне "Знание. Первые".

"Для существования России в качестве самого большого на планете государства ядерное оружие имеет непреходящее значение", — приводит слова Медведева ТАСС. Чиновник допустил возможность разного отношения к оружию, но добавил, что "в современном мире ядерное оружие для нашей страны имеет значение той самой скрепы, которая собирает государство".

Также Медведев напомнил, что Основы госполитики в области ядерного сдерживания допускают применение ядерного оружия в случае возникновения опасности существованию государства в условиях применения против него иных типов вооружения. "Поэтому все эти разговоры о том, что "русские никогда этого не сделают", или наоборот, "русские нас все время пугают применением ядерного оружия" — они ничего не стоят", — транслирует его позицию РИА "Новости".

Ранее в Кремле выражали сомнения по поводу возможности отказа мировых держав от ядерного оружия.


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