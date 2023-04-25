Суд в Петербурге взыскал 400 тысяч рублей в пользу пострадавшего на детской площадке ребенка

Суд в Петербурге встал на сторону прокуратуры Кировского района, добивавшейся взыскания компенсации в пользу семьи 11-летнего мальчика, пострадавшего на детской площадке у дома № 124 по проспекту Стачек. В середине июля прошлого года ребенок упал там во время игр и сломал обе руки, из-за чего был вынужден длительное время восстанавливать здоровье.

По заявлению отца пострадавшего надзорное ведомство организовало проверку. Последняя показала, что игровое оборудование на площадке находится в ненадлежащем состоянии и, в частности, имеет ветхие крепления. Ответственной за состояние оборудования числится муниципальная служба заказчика МО "Дачное", уточнили в прокуратуре.

"Прокурор района в интересах несовершеннолетнего обратился в суд с иском к муниципальному казенному учреждению "МСЗ МО Дачное", <...> потребовав возместить моральный вред, причиненный ребенку", — говорится в сообщении ведомства.

Суд взыскал с ответчика 400 тысяч рублей в пользу семьи ребенка.

В конце октября сообщалось, что прокуратура внесла представление главе МО "Дачное" Вадиму Сагалаеву в связи с травмированием ребенка.

Фото: epp.genproc.gov.ru