Комиссия ЗакСа поддержала изгнание самокатов с узких тротуаров

Постоянная комиссия по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры петербургского Заксобрания поддержала идею запретить проезд на электросамокатах по тротуарам шириной менее двух метров, сообщила 25 апреля пресс-служба "Единой России". Депутаты планируют направить соответствующее обращение в комиссию по безопасности дорожного движения при губернаторе Петербурга.

Как отметили в партии, потенциально подобный запрет может коснуться практически "всей пешеходной зоны исторического центра Петербурга".

"Пешеход сегодня оказался в самом уязвимом положении, в том числе и на "своей" территории — тротуаре. Мы с этим категорически не согласны", — приводит пресс-служба партии слова депутата Алексея Цивилева.

Ранее в России вступили в силу изменения в правила дорожного движения, согласно которым перемещение по тротуарам на самокатах дозволяется при условии, что скорость устройства не превышает 25 км/ч, а его масса — 35 килограммов. Цивилев негативно отозвался о подобных параметрах, охарактеризовав подобное сочетание как "убийство для пешехода".

Также на заседании комиссии парламентарии предложили ГИБДД проводить рейды по выявлению нарушений среди пользователей средств индивидуальной мобильности. Кроме того, Цивилев поделился планами добиваться изменения положения, при котором кикшеринговые компании платят налоги в федеральный бюджет, пользуясь при этом региональной инфраструктурой.

В начале апреля Цивилев говорил о необходимости закрыть центр Петербурга для электросамокатов.