Минюст потребовал ликвидировать ПАРНАС

Министерство юстиции обратилось в суд с исковым требованием ликвидировать Партию народной свободы (ПАРНАС), о чем сообщается на сайте политической организации. Судебное заседание, посвященное исключению партии из единого госреестра юридических лиц, должно состояться 25 мая. Иск продиктован недостаточным, с точки зрения Минюста, количеством региональных отделений у ПАРНАСа.

"Голос членов нашей Партии ненавистен для Кремля. Многие из наших соратников уже подверглись репрессиям. Теперь власти намерены ликвидировать ПАРНАС как юридическое лицо, что лишает Партию возможности участвовать в выборах", - говорится в заявлении.

Представители партии выразили готовность участвовать в первых же выборах, к которым они смогут относиться хотя бы как к "частично свободным".

Отметим, что месяц назад Горсуд Петербурга ликвидировал региональную ячейку ПАРНАС. По признанию ее последнего руководителя Натальи Грязневич*, покинувшей страну, партия в целом в последнее время практически перестала существовать, а ее легальная деятельность де-факто невозможна в нынешних правовых условиях.

*Минюст внес Наталью Грязневич в единый реестр иноагентов