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Новости 12:32

В Москве мать донесла на дочку за ее пацифистские взгляды

фото ЗакС политика В Москве мать донесла на дочку за ее пацифистские взгляды

Сотрудники полиции нанесли визит в жилье столичной жительницы Ирины Бабкиной, рассказала последняя проекту "ОВД-Инфо"*. По словам москвички, причиной этого стал донос собственной матери, не разделяющей ее пацифистские взгляды.

Бабкина уточнила, что правоохранители потребовали от нее предъявить ноутбук и телефон. После этого они потратили некоторое время на изучение соцсетей и чатов, в которых состоит россиянка.

Также Бабкина сообщила, что ей сказали ждать телефонного звонка с приглашением в отдел полиции.

В начале апреля зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал россиян писать доносы на сограждан, получающих финансирование из Украины.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


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