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Новости 11:59

Медведев призвал доносить на получателей финансирования из Украины

фото ЗакС политика Медведев призвал доносить на получателей финансирования из Украины

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал граждан сообщать спецслужбам об известных им случаях получения финансирования с территории Украины, сообщило 3 апреля РИА "Новости" со ссылкой на его помощника Олега Осипова. Заявление прозвучало в связи со взрывом в петербургском кафе, унесшим жизнь военкора Владлена Татарского.

"Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников — с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам", — привел слова Медведева Осипов.

Зампред Совбеза также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при взрыве. "Светлая память погибшему Владлену Татарскому (Максиму Фомину)", — отметил он.

Ранее стало известно о задержании подозреваемой в причастности к взрыву Дарьи Треповой. Ее муж заявил, что петербурженку "подставили, так как она никогда бы не стала убивать".


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