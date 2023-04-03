Медведев призвал доносить на получателей финансирования из Украины

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев призвал граждан сообщать спецслужбам об известных им случаях получения финансирования с территории Украины, сообщило 3 апреля РИА "Новости" со ссылкой на его помощника Олега Осипова. Заявление прозвучало в связи со взрывом в петербургском кафе, унесшим жизнь военкора Владлена Татарского.

"Если кто-то при вас сказал, что получает деньги или работу из украинских источников — с высочайшей вероятностью этот кто-то стал на путь предательства. И уже совершил уголовное преступление. Он враг и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам", — привел слова Медведева Осипов.

Зампред Совбеза также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при взрыве. "Светлая память погибшему Владлену Татарскому (Максиму Фомину)", — отметил он.

Ранее стало известно о задержании подозреваемой в причастности к взрыву Дарьи Треповой. Ее муж заявил, что петербурженку "подставили, так как она никогда бы не стала убивать".