В Генпрокуратуре заявили, что помешали незаконному призыву 15 тысяч россиян во время частичной мобилизации

В период частичной мобилизации в 2022 году сотрудники прокуратуры выявили 12 тысяч нарушений закона и помешали незаконному призыву 15 тысяч человек, заявил первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин. Соответствующие цифры он озвучил в ходе выступления в Совете Федерации.

"Нами выявлено свыше 12 тысяч нарушений закона на этом направлении, внесено более 3,5 тысяч актов реагирования", — приводит слова Разинкина "Интерфакс". Всего, согласно его заявлению, работники надзорного ведомства помешали "необоснованным мероприятиям по призыву" в общей сложности 15 тысяч человек.

Разинкин отметил, что с начала частичной мобилизации сотрудники прокуратуры в круглосуточном режиме проводят ее надзорное сопровождение. По его словам, многие нарушения удалось пресечь благодаря включению прокуроров в состав призывных комиссий.

В конце января генпрокурор Игорь Краснов говорил о девяти тысячах незаконно мобилизованных в России.