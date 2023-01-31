Краснов насчитал девять тысяч незаконно мобилизованных в России

С момента объявления частичной мобилизации в России незаконно призванными в ряды Вооруженных сил оказались девять тысяч человек, следует из слов генпрокурора Игоря Краснова. Этими сведениями он поделился во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным 31 января.

"Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, в том числе те, которые по состоянию своего здоровья никоим образом не должны были быть мобилизованы", — приводит слова Краснова пресс-служба Кремля.

Генпрокурор уточнил, что мобилизация в России не проводилась давно, а нынешняя "выявила массу существенных проблем", что стало, по его мнению, "для многих уроком". Речь идет, в частности, об организации воинского учета, а также о выплатах мобилизованным. В целом Краснов объявил надзор "за соблюдением законности в Вооруженных силах и оборонно-промышленном комплексе страны" приоритетом в деятельности возглавляемого им ведомства.

Неделей ранее в Кремле заявили, что указ Путина об объявлении частичной мобилизации продолжает действовать в России. Накануне глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов объявил о сохранении отсрочки от мобилизации для отцов с тремя детьми.

Фото: kremlin.ru