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Жители Петроградской стороны смогут подать заявления на выдачу парковочных разрешений с начала мая

фото ЗакС политика Жители Петроградской стороны смогут подать заявления на выдачу парковочных разрешений с начала мая

Прием заявлений от жителей Петроградской стороны о выдаче парковочных разрешений стартует с начала мая, сообщили 25 апреля в комитете по транспорту. Срок действия документов составит от одного до трех лет, стоимость при этом будет колебаться от 1 800 до 5 400 рублей.

"Ровно через неделю, с 1 мая, стартует прием заявлений на оформление парковочного разрешения жителя. Оно будет действовать на территории всего района", — уведомили во вторник в комтрансе.

Подать заявку можно в любом МФЦ города или же на петербургском портале Госуслуг.

Зона платной парковки заработает в Петроградском районе с 1 июля, исключением станет Крестовский остров, где это произойдет в начале октября. Парковочное пространство раскинется с начала июля на 141 улице, оно будет поделено на шесть зон в соответствии с границами муниципалитетов. Всего предполагается обустройство 10 тысяч машино-мест.

Фото: Telegram-канал "Начальник транспортного цеха"


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