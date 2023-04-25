Три единоросса предложили распространить зону ответственности бизнес-омбудсменов на самозанятых

Три члена фракции "Единая Россия" в Госдуме инициировали поправки к закону "Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в РФ", предусматривающие наделение бизнес-омбудсменов правом защищать интересы самозанятых граждан. Информация об этом появилась 25 апреля в электронной базе нижней палаты парламента.

"Самозанятые граждане так же, как и предприниматели, систематически получают доход от осуществляемой ими деятельности, их деятельность является рисковой. В таком случае на деятельность самозанятых граждан также должны распространяться меры государственной защиты их прав и законных интересов", — пишут авторы проекта в пояснительной записке. При этом самозанятые не могут сейчас претендовать на поддержку уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей и его региональных коллег, отмечают депутаты.

Разрешить сложившуюся ситуацию единороссы предлагают посредством наделения бизнес-омбудсменов правом представлять интересы самозанятых. С этой целью они предлагают доработать существующий закон, внеся в него соответствующие правки.

Ранее стало известно, что с 2020 года количество самозанятых в Петербурге увеличилось почти в 18 раз.