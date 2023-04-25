В Петербурге продали два дореволюционных расселенных дома

Два расселенных дореволюционных дома ушли 25 апреля с молотка в Петербурге, что осветило издание "Канонер".

В Калининском районе решилась судьба шестиэтажного доходного дома А.Н. Оболевича, построенного в 1913 году по проекту Эраста Деклерона и на сегодняшний день признанного аварийным. Дом по адресу Минеральная улица, 10 в советское время использовался как административно-хозяйственное здание для Ленинградского Производственного Станкостроительного Объединения. По результатам торгов он достался АО "Инженерный центр судостроения". При желании владелец сможет его снести, поскольку объект находится вне границ охранной зоны.

В Адмиралтейском районе новый собственник появился у трехэтажного дома №12Л по набережной Бумажного канала. В градозащитной среде здание известно как доходный дом Я.В. Васильева, построенный в 1907 году. Его купил индивидуальный предприниматель Андрей Куватов, ранее совершивший в нем капитальный ремонт.

фото: V_Malyj, Citywalls.ru