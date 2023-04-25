Отделение фонда поддержки участников спецоперации откроется в Петербурге

В Петербурге откроется региональное отделение фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества", следует из выпущенного 25 апреля сообщения пресс-службы губернатора. Соответствующему вопросу была посвящена встреча Александра Беглова с председателем фонда, супругой главы Кузбасса Анной Цивилевой.

На встрече Беглов заявил, что полагает главной задачей "выполнить поручение президента России" и порассуждал о предстоящей серьезной работе в связи с оказанием помощи участникам спецоперации. "Люди должны получать причитающиеся им льготы без излишних проволочек", — поделился соображениями он и поведал о предпринимаемых городом мерах поддержки участников СВО и членов их семей.

В ответ Цивилева заявила, что посетила в Петербурге центр социальной помощи семье и детям Центрального района и реабилитационный центр Госпиталя для ветеранов войн, а заодно осмотрела помещения, которые предполагается отдать под филиал возглавляемого ей фонда.

Фонд "Защитники Отечества" ставит целью социальную, психологическую и медицинскую помощь ветеранам СВО. Указ о его создании был подписан президентом Владимиром Путиным в начале апреля.

Фото: gov.spb.ru